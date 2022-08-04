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«Пора доставать серф»: в Новочеркасске дождем затопило центр города

4 августа 16:50
Фото: КТО? ЧТО ? Новочеркасск и РО
В Новочеркасске из-за кратковременного дождя под воду ушли несколько улиц города, об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте».

Жители Новочеркасска рассказали, что после сильного дождя днем 4 августа в городе затопило спуск Степана Разина и улицу Московскую.

В ответ на увиденное горожане заметили, что их совсем не удивляет плачевное состояние улиц, поскольку ливневая канализация Новочеркасска регулярно не справляется с потоками воды.

«Нужно ещё пару десятков миллионов выделить на ливневки», — с иронией заметили горожане.

«Говорил же вам, покупайте лодки надувные, а не машины дорогие», — пошутил один из жителей Новочеркасска.

Другие же заметили, что улицы настолько затоплены, что подходят для занятий водными видами спорта и рыбалкой.

«Да копец, на дороге нормально, а на тротуаре на байдарках», — возмутились горожане.

«На карася кидай», — пошутил кто-то из местных жителей.

«Венеция», — в заключение добавили горожане.

Ранее жителей Таганрога встревожил смерч над заливом.

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