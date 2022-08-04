«Пора доставать серф»: в Новочеркасске дождем затопило центр города

Жители Новочеркасска рассказали, что после сильного дождя днем 4 августа в городе затопило спуск Степана Разина и улицу Московскую.
В ответ на увиденное горожане заметили, что их совсем не удивляет плачевное состояние улиц, поскольку ливневая канализация Новочеркасска регулярно не справляется с потоками воды.
«Нужно ещё пару десятков миллионов выделить на ливневки», — с иронией заметили горожане.
«Говорил же вам, покупайте лодки надувные, а не машины дорогие», — пошутил один из жителей Новочеркасска.
Другие же заметили, что улицы настолько затоплены, что подходят для занятий водными видами спорта и рыбалкой.
«Да копец, на дороге нормально, а на тротуаре на байдарках», — возмутились горожане.
«На карася кидай», — пошутил кто-то из местных жителей.
«Венеция», — в заключение добавили горожане.