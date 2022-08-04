В Ростове линию троллейбуса № 17 продлят до Левенцовки

Власти рассказали, что с начала года удалось ввести в эксплуатацию пять троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые теперь используются для пассажироперевозок на маршруте № 17.
Между тем до конца календарного года власти намереваются провести ремонтные работы, чтобы восстановить контактную сеть на улице Таганрогской к микрорайону Стройгородок.
Власти уверены, что эти меры вместе с использованием троллейбусов на автономном ходу позволят продлить маршрут № 17 до Левенцовки.
Напомним, ранее водитель троллейбуса был уволен за попытку улучшить условия работы для себя и своих коллег и чрезмерную инициативу.