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В Ростове линию троллейбуса № 17 продлят до Левенцовки

4 августа 15:29
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове планируют запустить троллейбусные маршруты до микрорайона Левенцовского и Стройгородка, данные об этом опубликовали в отчете в следующему заседанию Гордумы.

Власти рассказали, что с начала года удалось ввести в эксплуатацию пять троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые теперь используются для пассажироперевозок на маршруте № 17.

Между тем до конца календарного года власти намереваются провести ремонтные работы, чтобы восстановить контактную сеть на улице Таганрогской к микрорайону Стройгородок.

Власти уверены, что эти меры вместе с использованием троллейбусов на автономном ходу позволят продлить маршрут № 17 до Левенцовки.

Напомним, ранее водитель троллейбуса был уволен за попытку улучшить условия работы для себя и своих коллег и чрезмерную инициативу.

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