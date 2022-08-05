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«Это Бэтмен, это пакет»: жителей Батайска встревожил НЛО в грозовом небе

5 августа 08:18
В пятницу, 5 августа, в соцсетях распространилось видео с летающим объектом, что встревожил жителей Батайска, комментарии появились в соцсетях.

В пятницу, 5 августа, в 02.10 мск один из жителей Батайска снял надвигающуюся грозу, заметив на фоне озаренного молниями неба объект, имеющий сходство с летучей мышью.

«В реальности этот объект выглядел довольно большим и чётко видно крылья. Видео не ускорено. Для обычной птицы размер слишком велик», — прокомментировал видео очевидец, однако это вызвало неожиданную реакцию у жителей Батайска и Ростова, которые начали строить предположения о летающем объекте.

«Это эффектно влетел новый вирус Кентавр», — пошутил один из батайчан.

«Все, птеродактили прилетели», — заметили жители Ростова, предположив, что это мог быть и Бэтмен.

«В Батайске то сбежавшие крокодилы, то невероятные птицы… Ребят, вы что там курите?», — спросили у «соседей» ростовчане.

«Кто-то свистнул и появился Черный плащ», — предположили горожане.

«Самый необычный летящий пакет из тех, что я видела. Это стоит ночной съемки видео», — заметила одна из батайчанок.

«Че-то в Бога поверил после такого», — восприняли видео всерьез некоторые горожане.

Ранее в Ростове рассказали, какие тайны исследовали местные ученые.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия#Видео
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