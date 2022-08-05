«Это Бэтмен, это пакет»: жителей Батайска встревожил НЛО в грозовом небе

«В реальности этот объект выглядел довольно большим и чётко видно крылья. Видео не ускорено. Для обычной птицы размер слишком велик», — прокомментировал видео очевидец, однако это вызвало неожиданную реакцию у жителей Батайска и Ростова, которые начали строить предположения о летающем объекте.