«Это Бэтмен, это пакет»: жителей Батайска встревожил НЛО в грозовом небе

В пятницу, 5 августа, в 02.10 мск один из жителей Батайска снял надвигающуюся грозу, заметив на фоне озаренного молниями неба объект, имеющий сходство с летучей мышью.
«В реальности этот объект выглядел довольно большим и чётко видно крылья. Видео не ускорено. Для обычной птицы размер слишком велик», — прокомментировал видео очевидец, однако это вызвало неожиданную реакцию у жителей Батайска и Ростова, которые начали строить предположения о летающем объекте.
«Это эффектно влетел новый вирус Кентавр», — пошутил один из батайчан.
«Все, птеродактили прилетели», — заметили жители Ростова, предположив, что это мог быть и Бэтмен.
«В Батайске то сбежавшие крокодилы, то невероятные птицы… Ребят, вы что там курите?», — спросили у «соседей» ростовчане.
«Кто-то свистнул и появился Черный плащ», — предположили горожане.
«Самый необычный летящий пакет из тех, что я видела. Это стоит ночной съемки видео», — заметила одна из батайчанок.
«Че-то в Бога поверил после такого», — восприняли видео всерьез некоторые горожане.