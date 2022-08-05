В Ростове-на-Дону оптимизируют маршрутную сеть пассажирского транспорта

Власти заявили, что развитие видов скоростного внеуличного транспорта способно благотворно повлиять на структуру и интенсивность пассажиропотока.
Уже в ближайшее время Департамент транспорта Ростова планирует провести исследование, на основе которого будет создан документ планирования регулярных пассажироперевозок.
В рамках разработки документации власти планируют провести моделирование с оптимизацией маршрутов, а также разработать план-график изменений маршрутной сети с учетом того, что город в период с 2025 по 2027 год начнет вводить в эксплуатацию обновленный скоростной трамвай.