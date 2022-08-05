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В Ростове-на-Дону оптимизируют маршрутную сеть пассажирского транспорта

5 августа 08:21
Фото: Администрация Ростова
В Ростове проведут исследование для моделирования и оптимизации маршрутов общественного транспорта, данные об этом опубликовали в отчете по транспортной инфраструктуры города.

Власти заявили, что развитие видов скоростного внеуличного транспорта способно благотворно повлиять на структуру и интенсивность пассажиропотока.

Уже в ближайшее время Департамент транспорта Ростова планирует провести исследование, на основе которого будет создан документ планирования регулярных пассажироперевозок.

В рамках разработки документации власти планируют провести моделирование с оптимизацией маршрутов, а также разработать план-график изменений маршрутной сети с учетом того, что город в период с 2025 по 2027 год начнет вводить в эксплуатацию обновленный скоростной трамвай.

Ранее администрация заявила о недостатке запчастей и водителей для работы общественного транспорта.

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