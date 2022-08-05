В Ростове высадят более 30 тысяч деревьев к 2024 году

Posted 5 августа 2022, 10:30
Published 5 августа 2022, 10:30
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Власти рассказали, что в рамках программных мероприятий, рассчитанных на период до 2024 года, на территории Ростова запланировано высадить более 30 тысяч деревьев.
Уже в этом году на высадку деревьев и кустарников выделили около 117,8 миллиона рублей, на которые произведена высадка 6,1 тысячи деревьев и 12 тысяч кустарников.
Ранее в правительстве региона объявили, что в Ростовской области больше не станут высаживать зарубежные растения.