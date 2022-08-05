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Posted 5 августа 2022, 03:47

Published 5 августа 2022, 03:47

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Ростовской области в августе резко подскочили цены на кошачий корм

5 августа 2022, 03:47
Сюжет
Эксклюзив
В Ростовской области цены на некоторые категории товаров в августе заметно выросли, в частности резко подорожали яйца, подсолнечное масло и кошачий корм. Корреспондент RostovGazeta сравнил, как изменились цены в Ростовских супермаркетах за полгода

Напоминаем, в марте RostovGazeta выяснила, что сильнее всего подорожали яйца. Тогда в Минсельхозе рассказали, что птицефабрикам выделяют субсидии на поддержку производства, но быстрого эффекта ожидать не стоит.

Стоимость лотка яиц в марте 2022 года составила около 90 рублей за десяток. В августе средняя стоимость такого лотка – около 109 рублей. Впрочем, это относится к категории С1. Яйца меньшего размера стоят дешевле, примерно 90 рублей.

Подорожало и подсолнечное нерафинированное масло. Сейчас 1 литр обойдется покупателям в среднем в 160 рублей, что на 23% больше, чем в марте 2022 года, когда масло стоило 130 рублей.

Стабильными остались цены на хлеб. Батон нарезного в марте 2022 года стоил около 36 рублей за 400 грамм. Спустя полгода ценник не изменился.

Макароны тоже радуют покупателей постоянством. Средняя стоимость 450 граммовой упаковки составляет 75-80 рублей.

В предыдущий мониторинг цен RostovGazeta не включала цены на корм для животных. Однако он сильно вырос в цене и это возмущает покупателей.

«Я брала вот этот всегда, потому что он был недорогим и не из одних хрящей. Весной еще по 20 с копейками брала, а сейчас 26, почти 30 уже», – возмущается ростовчанка Ирина.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области из-за плохого урожая резко подорожали огурцы и помидоры.

#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Новости
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