В Ростовской области в августе резко подскочили цены на кошачий корм

Posted 5 августа 2022, 03:47
Published 5 августа 2022, 03:47
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Напоминаем, в марте RostovGazeta выяснила, что сильнее всего подорожали яйца. Тогда в Минсельхозе рассказали, что птицефабрикам выделяют субсидии на поддержку производства, но быстрого эффекта ожидать не стоит.
Стоимость лотка яиц в марте 2022 года составила около 90 рублей за десяток. В августе средняя стоимость такого лотка – около 109 рублей. Впрочем, это относится к категории С1. Яйца меньшего размера стоят дешевле, примерно 90 рублей.
Подорожало и подсолнечное нерафинированное масло. Сейчас 1 литр обойдется покупателям в среднем в 160 рублей, что на 23% больше, чем в марте 2022 года, когда масло стоило 130 рублей.
Стабильными остались цены на хлеб. Батон нарезного в марте 2022 года стоил около 36 рублей за 400 грамм. Спустя полгода ценник не изменился.
Макароны тоже радуют покупателей постоянством. Средняя стоимость 450 граммовой упаковки составляет 75-80 рублей.
В предыдущий мониторинг цен RostovGazeta не включала цены на корм для животных. Однако он сильно вырос в цене и это возмущает покупателей.
«Я брала вот этот всегда, потому что он был недорогим и не из одних хрящей. Весной еще по 20 с копейками брала, а сейчас 26, почти 30 уже», – возмущается ростовчанка Ирина.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области из-за плохого урожая резко подорожали огурцы и помидоры.