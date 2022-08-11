Адская жара может привести к перебоям с водой в Ростовской области с 11 августа

Синоптики передают, что 11 августа из-за сильной жары уровень воды в реке Дон на отрезке от Аксая до Азова может значительно упасть. Специалисты начали фиксировать падение воды в устье уже 9 августа.
Ситуация окажет неблагоприятное влияние на Ростов, Азов и Аксай. Если падение воды будет увеличиваться все больше, это приведет к проблемам с водоснабжением ряда населенных пунктов.
Ранее стало известно, что по дну реки Дон в Ростове проложат 11-километровый канализационный трубопровод. Он будет проходить ниже западного железнодорожного моста.