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Адская жара может привести к перебоям с водой в Ростовской области с 11 августа

11 августа 10:49
Фото: Правительство Ростовской области
Изнуряющая жара может стать причиной перебоев с водой в Ростовской области, сообщает ростовский гидрометцентр.

Синоптики передают, что 11 августа из-за сильной жары уровень воды в реке Дон на отрезке от Аксая до Азова может значительно упасть. Специалисты начали фиксировать падение воды в устье уже 9 августа.

Ситуация окажет неблагоприятное влияние на Ростов, Азов и Аксай. Если падение воды будет увеличиваться все больше, это приведет к проблемам с водоснабжением ряда населенных пунктов.

Ранее стало известно, что по дну реки Дон в Ростове проложат 11-километровый канализационный трубопровод. Он будет проходить ниже западного железнодорожного моста.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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