Пропавшего в Ростовской области 33-летнего мужчину нашли повешенным

Ранее в Ростове нашли мертвым пропавшего в мае 44-летнего Виктора Лягуша. Он ушел из дома и не вернулся. Родные обратились за помощью в правоохранительные органы. Однако найти мужчину удалось уже мертвым, выяснилось, что его сбила машина.