Пропавшего в Ростовской области 33-летнего мужчину нашли повешенным

8 августа в поселке Тарасовском Ростовской области найден повешенным 33-летний Александр Дюжев. Его тело обнаружили на заднем дворе частного дома. Уточняется, что он умер от механической асфиксии.
4 августа Дюжев перестал выходить на связь с близкими, те сразу забили тревогу и обратились в полицию.
Обстоятельства гибели мужчины еще предстоит установить.
Ранее в Ростове нашли мертвым пропавшего в мае 44-летнего Виктора Лягуша. Он ушел из дома и не вернулся. Родные обратились за помощью в правоохранительные органы. Однако найти мужчину удалось уже мертвым, выяснилось, что его сбила машина.