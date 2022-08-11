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Пропавшего в Ростовской области 33-летнего мужчину нашли повешенным

11 августа 07:55
Фото: Pixino
В Ростовской области найден повешенным 33-летний мужчина, ранее объявленный в розыск, пишет Donday.

8 августа в поселке Тарасовском Ростовской области найден повешенным 33-летний Александр Дюжев. Его тело обнаружили на заднем дворе частного дома. Уточняется, что он умер от механической асфиксии.

4 августа Дюжев перестал выходить на связь с близкими, те сразу забили тревогу и обратились в полицию.

Обстоятельства гибели мужчины еще предстоит установить.

Ранее в Ростове нашли мертвым пропавшего в мае 44-летнего Виктора Лягуша. Он ушел из дома и не вернулся. Родные обратились за помощью в правоохранительные органы. Однако найти мужчину удалось уже мертвым, выяснилось, что его сбила машина.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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