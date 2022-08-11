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Posted 11 августа 2022, 12:34

Published 11 августа 2022, 12:34

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростовской области продают АТП, обслуживающие маршруты до аэропорта Платов

11 августа 2022, 12:34
В Ростовской области выставили на продажу три компании-перевозчика в Багаевском и Аксайском районе, которые осуществляют пассажироперевозки по 32 маршрутам, данные об этом появились на доске объявлений «Авито».

В конце июля частное лицо выставило на электронную площадку объявление о продаже готового бизнеса в сфере деятельности автобусного транспорта на внутригородских и пригородных направлениях.

Речь идет о компаниях ООО «Аксай-Авто», ООО «ДОН-Авто» и ООО «АТП ДОНСКОЕ», существующих на рынке, по данным сервиса «Базис», от трех до 19 лет. Между тем в объявлении указано, что сама группа компаний была основана в 1998 году, обладает контрактами на 32 действующих маршрута, 84 автобусами, суммарная рыночная стоимость которых составляет примерно 180 миллионов рублей. Продавец уточнил, что вся техника использует для движения газомоторное топливо, а производственная база размещена на двух гектарах земли. В комплекс имущества компаний также входит ремонтный цех площадью 1,4 тысячи квадратных метров, административное здание площадью 300 квадратов. На втором участке площадью 2,5 гектара размещены ремонтный бокс и собственный автовокзал. На предприятии трудятся более 200 сотрудников.

Также, согласно сервису «Базис», выручка каждой из компаний по итогам 2021 года составила от 61 до 139,1 миллиона рублей, однако у компании ООО «ДОН-Авто» отмечают низкую финансовую устойчивость из-за убыточной чистой прибыли, ушедшей в минус почти на 9,9 миллиона рублей. Весь комплекс имущества компаний хотят продать за 250 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Росавиация попросила оплатить простой Платова до конца календарного года.

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