В Ростовской области продают АТП, обслуживающие маршруты до аэропорта Платов

Речь идет о компаниях ООО «Аксай-Авто», ООО «ДОН-Авто» и ООО «АТП ДОНСКОЕ», существующих на рынке, по данным сервиса «Базис», от трех до 19 лет. Между тем в объявлении указано, что сама группа компаний была основана в 1998 году, обладает контрактами на 32 действующих маршрута, 84 автобусами, суммарная рыночная стоимость которых составляет примерно 180 миллионов рублей. Продавец уточнил, что вся техника использует для движения газомоторное топливо, а производственная база размещена на двух гектарах земли. В комплекс имущества компаний также входит ремонтный цех площадью 1,4 тысячи квадратных метров, административное здание площадью 300 квадратов. На втором участке площадью 2,5 гектара размещены ремонтный бокс и собственный автовокзал. На предприятии трудятся более 200 сотрудников.