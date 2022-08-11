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В РПЛ назревает скандал о якобы попытках подкупа руководства ФК «Ростов» в августе

11 августа 09:44
Фото: ФК «Ростов»
В РПЛ обсуждается ситуация, связанная с неподтвержденной попыткой подкупа руководства ФК «Ростов», пишет «РБК.Спорт».

Спортивный журналист Иван Карпов со ссылкой на свои источники рассказал о попытке договориться о результатах матча «Ростов — Химки». По словам Карпова, тренер «Химок» Сергей Юран хотел подкупить главного тренера желто-синих Валерия Карпина сыграть вничью. «Ростов» бы за это получил шесть очков в сезоне 2022–2023 годов. Однако руководство ростовского клуба отказалось от такого предложения. В результате матч был сыгран со счетом 1:2.

Валерия Карпина возмутила подобная версия события, он назвал ее «бредом». Тренер заявил, что такого предложения ему не поступало и адресовал все вопросы к руководству «Химок». Московский клуб также опроверг информацию о несостоявшемся подкупе.

Ранее Валерий Карпин заявил, что у него «кровь из глаз» из-за низкой посещаемости матчей ФК «Ростов» после введения системы Fan-ID.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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