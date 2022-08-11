В РПЛ назревает скандал о якобы попытках подкупа руководства ФК «Ростов» в августе

Спортивный журналист Иван Карпов со ссылкой на свои источники рассказал о попытке договориться о результатах матча «Ростов — Химки». По словам Карпова, тренер «Химок» Сергей Юран хотел подкупить главного тренера желто-синих Валерия Карпина сыграть вничью. «Ростов» бы за это получил шесть очков в сезоне 2022–2023 годов. Однако руководство ростовского клуба отказалось от такого предложения. В результате матч был сыгран со счетом 1:2.