В РПЛ назревает скандал о якобы попытках подкупа руководства ФК «Ростов» в августе

Спортивный журналист Иван Карпов со ссылкой на свои источники рассказал о попытке договориться о результатах матча «Ростов — Химки». По словам Карпова, тренер «Химок» Сергей Юран хотел подкупить главного тренера желто-синих Валерия Карпина сыграть вничью. «Ростов» бы за это получил шесть очков в сезоне 2022–2023 годов. Однако руководство ростовского клуба отказалось от такого предложения. В результате матч был сыгран со счетом 1:2.
Валерия Карпина возмутила подобная версия события, он назвал ее «бредом». Тренер заявил, что такого предложения ему не поступало и адресовал все вопросы к руководству «Химок». Московский клуб также опроверг информацию о несостоявшемся подкупе.
Ранее Валерий Карпин заявил, что у него «кровь из глаз» из-за низкой посещаемости матчей ФК «Ростов» после введения системы Fan-ID.