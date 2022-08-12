Прощальную распродажу в H&M в «МегаМаге» ростовчане превратили в «битву за трусы»

Posted 12 августа 2022, 15:41
Published 12 августа 2022, 15:41
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Напомним, что в середине июля H& M Group решила покинуть российский рынок, но перед этим устроить распродажу товаров в своих магазинах. Только по Ростову их несколько, в том числе в торговых центрах «Мега, «МегаМАг», «Горизонт» и «Золотой Вавилон».
В пятницу, 12 августа, в «МегаМаге» на Пойменной оказалось небывалое количество посетителей в магазине. Возле примерочной около 18.00 насчитывалось более 40 человек. Люди складывали вещи в огромные сумки, набивая их до отказа. У некоторых покупателей в руках было даже по две, а то и по три, таких сумок. Очередь из желающих попасть в примерочную начиналась в середине торгового зала.
Среди посетителей большое количество как женщин, так и мужчин, пытающихся в последний раз закупиться в H& M.
Не меньше покупателей на кассе, чтобы к ней пробиться приходится ждать, пока около 20 человек сделают покупки. При этом не все остались довольны вещами, которые находятся в продаже.
«Какая-то дурная битва за трусы, честное слово. Было бы за что стоять тут», — поделилась мнением одна из посетительниц. «Настоящий ширпотреб. Еще и нитки торчат» — прокомментировало еще одна недовольная очередями покупательница.
Но в целом вещей в продаже оказалось очень много, в том числе летних и зимних.