Прощальную распродажу в H&M в «МегаМаге» ростовчане превратили в «битву за трусы»

В пятницу, 12 августа, в «МегаМаге» на Пойменной оказалось небывалое количество посетителей в магазине. Возле примерочной около 18.00 насчитывалось более 40 человек. Люди складывали вещи в огромные сумки, набивая их до отказа. У некоторых покупателей в руках было даже по две, а то и по три, таких сумок. Очередь из желающих попасть в примерочную начиналась в середине торгового зала.