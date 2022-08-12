В четверг, 11 августа, один из жителей Ростова-на-Дону поделился кадрами Привокзальной площади, на которых запечатлены около 20 автомобилей с номерами миссии ОБСЕ. Ростовчанин предложил донскому правительству изъять машины в свою пользу, а сэкономленные деньги направить на ремонт дорог.
В ответ на это другие местные жители заметили, что лучше передать автомобили медикам, которые вынуждены добираться к больным своим ходом.
«Передать поликлиникам. Может, даже в область. Чтобы врачи, которые ходят по вызовам, с большим комфортом добирались до своих пациентов. Ведь не секрет, что в системе ОМС преобладают врачи солидного, так сказать, возраста», — предложила одна из местных жительниц, однако другие ростовчане возразили, что содержание так автомобилей «съест» половину бюджета областных поликлиник.
«Врачи на бронированном крузаке, забавно. В придачу который солярки ест как танк», — заметили горожане.
«Да вы поймите на содержание одной такой машины уйдёт полугодовой бюджет поликлиники», — отмели предложение другие комментаторы.
«Они бронированные, сейчас ребятам на передовой необходимы такие автомобили, отдайте армии ДНР», — предложили другие горожане.
Ранее комбат «Востока» Ходаковский поделился доказательствами по факту причастности ОБСЕ к передаче информации об ополченцах ДНР украинским военным.