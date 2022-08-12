Ростовчане предложили властям изъять брошенные машины ОБСЕ и отдать их врачам

«Передать поликлиникам. Может, даже в область. Чтобы врачи, которые ходят по вызовам, с большим комфортом добирались до своих пациентов. Ведь не секрет, что в системе ОМС преобладают врачи солидного, так сказать, возраста», — предложила одна из местных жительниц, однако другие ростовчане возразили, что содержание так автомобилей «съест» половину бюджета областных поликлиник.