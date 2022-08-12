rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане предложили властям изъять брошенные машины ОБСЕ и отдать их врачам

12 августа 10:56
Фото: Алексей Меньшиков / соцсети
Жители Ростова предложили передать медикам или продать машины ОБСЕ, находящиеся на Привокзальной площади с начала года, информация об этом появилась в соцсетях.

В четверг, 11 августа, один из жителей Ростова-на-Дону поделился кадрами Привокзальной площади, на которых запечатлены около 20 автомобилей с номерами миссии ОБСЕ. Ростовчанин предложил донскому правительству изъять машины в свою пользу, а сэкономленные деньги направить на ремонт дорог.

В ответ на это другие местные жители заметили, что лучше передать автомобили медикам, которые вынуждены добираться к больным своим ходом.

«Передать поликлиникам. Может, даже в область. Чтобы врачи, которые ходят по вызовам, с большим комфортом добирались до своих пациентов. Ведь не секрет, что в системе ОМС преобладают врачи солидного, так сказать, возраста», — предложила одна из местных жительниц, однако другие ростовчане возразили, что содержание так автомобилей «съест» половину бюджета областных поликлиник.

«Врачи на бронированном крузаке, забавно. В придачу который солярки ест как танк», — заметили горожане.

«Да вы поймите на содержание одной такой машины уйдёт полугодовой бюджет поликлиники», — отмели предложение другие комментаторы.

«Они бронированные, сейчас ребятам на передовой необходимы такие автомобили, отдайте армии ДНР», — предложили другие горожане.

Ранее комбат «Востока» Ходаковский поделился доказательствами по факту причастности ОБСЕ к передаче информации об ополченцах ДНР украинским военным.

Материалы по теме
Ростовчане попросили продать брошенные внедорожники миссии ОБСЕПрибывших в марте в Ростов сотрудников ОБСЕ обвинили в шпионажеПушилин заявил, что Киев пользовался данными ОБСЕ для ударов по ДНР
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00