В Ростове попавшая под машину у БСМП-2 женщина умерла, не дождавшись помощи врачей

Во вторник 16 августа в Ростове на улице Евдокимова, 35/1 произошло смертельное ДТП. 44-летний водитель Лады Приоры, ехавший со стороны проспекта Космонавтов, сбил 43-летнюю женщину. Сообщается, что она перебегала дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Врачи не успели приехать, несмотря на то, что рядом с местом аварии находится БСМП-2.