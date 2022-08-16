rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2022, 13:16

Published 16 августа 2022, 13:16

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Ростове попавшая под машину у БСМП-2 женщина умерла, не дождавшись помощи врачей

16 августа 2022, 13:16
В Ростове жертва ДТП, произошедшего рядом с больницей, скончалась, не дождавшись помощи медиков, сообщает ГИБДД России по региону.

Во вторник 16 августа в Ростове на улице Евдокимова, 35/1 произошло смертельное ДТП. 44-летний водитель Лады Приоры, ехавший со стороны проспекта Космонавтов, сбил 43-летнюю женщину. Сообщается, что она перебегала дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Врачи не успели приехать, несмотря на то, что рядом с местом аварии находится БСМП-2.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее водитель ГАЗели заживо сгорел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом, от чего фургон и загорелся. Подробности инцидента изучаются.

#Виктория Прутковская#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика