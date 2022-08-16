В Ростове попавшая под машину у БСМП-2 женщина умерла, не дождавшись помощи врачей

Posted 16 августа 2022, 13:16
Published 16 августа 2022, 13:16
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Во вторник 16 августа в Ростове на улице Евдокимова, 35/1 произошло смертельное ДТП. 44-летний водитель Лады Приоры, ехавший со стороны проспекта Космонавтов, сбил 43-летнюю женщину. Сообщается, что она перебегала дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Врачи не успели приехать, несмотря на то, что рядом с местом аварии находится БСМП-2.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее водитель ГАЗели заживо сгорел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом, от чего фургон и загорелся. Подробности инцидента изучаются.