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Posted 17 августа 2022, 13:58

Published 17 августа 2022, 13:58

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Ростовской области водителя иномарки раздавило в ДТП с «КамАЗом» на М-4 «Дон»

17 августа 2022, 13:58
В ДТП в Ростовской области погиб 37-летний водитель иномарки, сообщает ГИБДД России по региону.

В среду 17 августа в районе 07.00 мск на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области произошло ДТП. 37-летний водитель «Форд Фокус», ехавший из Нижнего Новгорода в Краснодар, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди «КамАЗ». Столкновение было настолько сильным, что передняя часть иномарки превратилась в груду металлолома. Сообщается, что ее водитель погиб на месте.

Сейчас правоохранительные органы расследуют все обстоятельства трагического ДТП.

Ранее водитель «Газели» заживо сгорел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся в большегрузом. От удара «Газель» загорелась, спасти водителя не удалось.

До этого один человек погиб и семеро пострадали в ДПТ с минивэном в Ростовской области. Водитель минивэна Opel Vivaro не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, после чего она вылетела с дороги и опрокинулась.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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