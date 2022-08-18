Ростовская область оказалась в красной зоне из-за роста зараженных коронавирусом

Posted 18 августа 2022, 11:35
Published 18 августа 2022, 11:35
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Сюда включают регионы, где за последнюю неделю было выявлено более 150 случаев заражений на 100 тысяч населения. Таких субъектов оказалось очень много.
За последние сутки в донском регионе зарегистрировали 969 пациентов. За это время 72 человек госпитализировали и 356 вылечили.
Всего в регионе подтвердили 390 тысяч случаев заражения Covid-19.
Ранее Роспотребнадзор порекомендовал вернуть в Ростовской области масочный режим. Но, судя по отзывам в Интернете, местные жители оказались резко против.