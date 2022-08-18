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Posted 18 августа 2022, 11:35

Published 18 августа 2022, 11:35

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Ростовская область оказалась в красной зоне из-за роста зараженных коронавирусом

Ростовская область оказалась в красной зоне из-за роста зараженных коронавирусом

18 августа 2022, 11:35
Фото: 1MI.
Ростовская область попала в красную зону из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Сюда включают регионы, где за последнюю неделю было выявлено более 150 случаев заражений на 100 тысяч населения. Таких субъектов оказалось очень много.

За последние сутки в донском регионе зарегистрировали 969 пациентов. За это время 72 человек госпитализировали и 356 вылечили.

Всего в регионе подтвердили 390 тысяч случаев заражения Covid-19.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал вернуть в Ростовской области масочный режим. Но, судя по отзывам в Интернете, местные жители оказались резко против.

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