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Ростовчан перестал пугать коронавирус, но встревожили спящие бомжи в центре города

30 июля 15:44
Фото: unsplash
В ходе СВО на Украине погиб еще один военный из Ростовской области, а в Ростове жителей не пугает коронавирус, пока бомжи ищут уютную клумбу для сна в центре города.

Конец пути

В ходе спецоперации на Украине был убит 24-летний сержант Денис Житников из Ростовской области.

Сообщается, что молодой человек проходил службу по контракту в течение шести последних лет и занимал должность начальника аппаратной в батальоне связи.

Уроженец Тацинской служил на Украине с конца февраля, а на момент своей гибели находился в аэропорте Херсона, где и получил ранение, что привело к летальному исходу.

Фото: donday.ru

Между тем официальные ведомства не публиковали информацию о гибели сержанта, а потому информация проходит проверку.

Бывалые

В последние дни на территории Ростовской области и в Ростове в частности начали фиксировать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Совсем недавно местные органы власти сообщали о приросте заболеваемости, которая за один месяц выросла втрое, однако решение о возобновлении ограничительных мер пока принято не было. Дончанам рекомендуют проходить ПЦР-тесты и вакцинацию, чтобы избежать новой волны эпидемии.

Между тем сами ростовчане перешучиваются, что коронавирус просто уходил в отпуск, а прирост заболеваемости не стал чем-то новым, поскольку снятие ограничений не свидетельствовало о завершении эпидемии.

«Ко мне после прошлого раза ещё не все запахи вернулись, и тут опять!», — посетовали некоторые ростовчане, а другие добавили, что их гораздо больше беспокоит перспектива возвращения масочного режима и необходимость запасаться продовольственными товарами на случай самоизоляции.

Фото: Unsplash

Общественный беспорядок

В соцсетях ростовчане обратились к полиции и казачьим дружинам, чтобы те позаботились о проблеме, волнующей население последнее время.

Речь идет о лицах без определенного места жительства и ростовчанах, злоупотребляющих спиртным. Причиной этого стало то, что эти граждане зачастую выбирают в качестве места для сна и отдыха вазоны с цветами и лавки, расположенные вдоль Ворошиловского проспекта.

Горожан возмущает, что и утром, и вечером они вынуждены заставать одну и ту же картину, которая выглядит неуместно рядом с гостиницами и зданием правительства Ростовской области.

«Достали эти наркоалкаши, реально на Ворошиловском их тьма», — возмутились горожане.

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