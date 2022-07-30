Ростовчан перестал пугать коронавирус, но встревожили спящие бомжи в центре города

В ходе спецоперации на Украине был убит 24-летний сержант Денис Житников из Ростовской области.
Сообщается, что молодой человек проходил службу по контракту в течение шести последних лет и занимал должность начальника аппаратной в батальоне связи.
Уроженец Тацинской служил на Украине с конца февраля, а на момент своей гибели находился в аэропорте Херсона, где и получил ранение, что привело к летальному исходу.
Между тем официальные ведомства не публиковали информацию о гибели сержанта, а потому информация проходит проверку.
В последние дни на территории Ростовской области и в Ростове в частности начали фиксировать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
Совсем недавно местные органы власти сообщали о приросте заболеваемости, которая за один месяц выросла втрое, однако решение о возобновлении ограничительных мер пока принято не было. Дончанам рекомендуют проходить ПЦР-тесты и вакцинацию, чтобы избежать новой волны эпидемии.
Между тем сами ростовчане перешучиваются, что коронавирус просто уходил в отпуск, а прирост заболеваемости не стал чем-то новым, поскольку снятие ограничений не свидетельствовало о завершении эпидемии.
«Ко мне после прошлого раза ещё не все запахи вернулись, и тут опять!», — посетовали некоторые ростовчане, а другие добавили, что их гораздо больше беспокоит перспектива возвращения масочного режима и необходимость запасаться продовольственными товарами на случай самоизоляции.
В соцсетях ростовчане обратились к полиции и казачьим дружинам, чтобы те позаботились о проблеме, волнующей население последнее время.
Речь идет о лицах без определенного места жительства и ростовчанах, злоупотребляющих спиртным. Причиной этого стало то, что эти граждане зачастую выбирают в качестве места для сна и отдыха вазоны с цветами и лавки, расположенные вдоль Ворошиловского проспекта.
Горожан возмущает, что и утром, и вечером они вынуждены заставать одну и ту же картину, которая выглядит неуместно рядом с гостиницами и зданием правительства Ростовской области.
«Достали эти наркоалкаши, реально на Ворошиловском их тьма», — возмутились горожане.