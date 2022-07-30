Ростовчан перестал пугать коронавирус, но встревожили спящие бомжи в центре города

«Ко мне после прошлого раза ещё не все запахи вернулись, и тут опять!», — посетовали некоторые ростовчане, а другие добавили, что их гораздо больше беспокоит перспектива возвращения масочного режима и необходимость запасаться продовольственными товарами на случай самоизоляции.