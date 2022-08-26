Футболист Гацкан заявил, что из-за Fan ID снизилась посещаемость «Ростов Арены»

Спортсмен отметил, что необходимость регистрации паспорта болельщика является единственной причиной снижения количества зрителей на футбольных трибунах. Гацкан рассказал, что многие знакомые очень хотят посещать матчи, однако либо из-за блокировки их аккаунта на госуслугах, либо из-за неправильной фотографии в профиле, не могут получить Fan ID.