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Posted 26 августа 2022, 17:20

Published 26 августа 2022, 17:20

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Футболист Гацкан заявил, что из-за Fan ID снизилась посещаемость «Ростов Арены»

26 августа 2022, 17:20
Футболист Александр Гацкан назвал систему Fan ID основной причиной низкой посещаемости футбольных матчей, пишет sports.ru.

Бывший игрок футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан заявил, что система Fan ID негативно повлияла на посещаемость матчей. В этом вопросе он солидарен с мнение главного тренера желто-синих Валерием Карпиным.

Спортсмен отметил, что необходимость регистрации паспорта болельщика является единственной причиной снижения количества зрителей на футбольных трибунах. Гацкан рассказал, что многие знакомые очень хотят посещать матчи, однако либо из-за блокировки их аккаунта на госуслугах, либо из-за неправильной фотографии в профиле, не могут получить Fan ID.

Напомним, недавно спор о влиянии паспорта болельщика на посещаемость футбольных матчей возник между тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным и министром спорта региона Самвелом Аракеляном. Последний уверен, что болельщики стали реже посещать игры из-за пандемии и закрытия аэропорта Платов. Карпин не согласился с чиновником, назвав его слова «бредом».

#Алина Заярная#Спорт#Новости
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