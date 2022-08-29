Доходы жителей Ростовской области резко сократились в 2022 году

Posted 29 августа 2022, 10:16
Published 29 августа 2022, 10:16
Modified 11 сентября 2022, 09:31
Updated 11 сентября 2022, 09:31
Доходы за период с января по июнь с учетом инфляции уменьшились на 1,2%. Всего с начала года население региона получило доходы на 851 миллиард рублей.
По данным ведомства, за счет доходов можно понять уровень жизни населения. Так, сейчас на одного жителя области средний доход составляет 34,1 тысячи рублей. Этот показатель вырос на 13,2%.
Потребительские расходы достигли 808,4 миллиарда рублей. Эта сумма увеличилась на 14,2%, а каждый человек в среднем тратит 32,4 тысячи рублей.