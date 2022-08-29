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Posted 29 августа 2022, 10:16

Published 29 августа 2022, 10:16

Modified 11 сентября 2022, 09:31

Updated 11 сентября 2022, 09:31

Доходы жителей Ростовской области резко сократились в 2022 году

Доходы жителей Ростовской области резко сократились в 2022 году

29 августа 2022, 10:16
Фото: 1MI.
В Ростовской области реальные доходы населения в 2022 году сократились по сравнению с таким же периодом 2021 года на 1,2%, сообщает Ростовстат.

Доходы за период с января по июнь с учетом инфляции уменьшились на 1,2%. Всего с начала года население региона получило доходы на 851 миллиард рублей.

По данным ведомства, за счет доходов можно понять уровень жизни населения. Так, сейчас на одного жителя области средний доход составляет 34,1 тысячи рублей. Этот показатель вырос на 13,2%.

Потребительские расходы достигли 808,4 миллиарда рублей. Эта сумма увеличилась на 14,2%, а каждый человек в среднем тратит 32,4 тысячи рублей.

Ранее депутат заявил, что врачам в Ростовской области повысили зарплаты только на бумаге.

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#Илья Протвинов#Экономика#Новости
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