Улицу Максима Горького в Ростове перекроют для движения до 15 октября

Ранее стало известно, что несколько улиц в центре, Нахичевани и на левом берегу в Ростове перекроют в сентябре. Так, с 5 сентября по 31 декабря 2022 года проехать нельзя будет по переулку Газетному и улице Максима Горького в районе дома 108/82. Ограничения движения там введены из-за ремонта школы №49. Помимо этого, с 29 августа по 5 сентября объездные пути придется искать в районе улицы 2-ой Левой на участке от дома No3а до улицы 2-ой Пролетарской, 103. В эти дни там будут прокладывать подземные коммуникации.