Улицу Максима Горького в Ростове перекроют для движения до 15 октября

Posted 29 августа 2022, 09:11
Published 29 августа 2022, 09:11
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
В Ростове с 1 сентября по 15 октября 2022 года нельзя будет проехать на машине по улице Максима Горького в районе дома №295. Причиной временных ограничений являются работы по установке там ливневой канализации. Автолюбителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут движения.
Ранее стало известно, что несколько улиц в центре, Нахичевани и на левом берегу в Ростове перекроют в сентябре. Так, с 5 сентября по 31 декабря 2022 года проехать нельзя будет по переулку Газетному и улице Максима Горького в районе дома 108/82. Ограничения движения там введены из-за ремонта школы №49. Помимо этого, с 29 августа по 5 сентября объездные пути придется искать в районе улицы 2-ой Левой на участке от дома No3а до улицы 2-ой Пролетарской, 103. В эти дни там будут прокладывать подземные коммуникации.