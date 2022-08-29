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Posted 29 августа 2022, 09:11

Published 29 августа 2022, 09:11

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Улицу Максима Горького в Ростове перекроют для движения до 15 октября

29 августа 2022, 09:11
На участке улице Максима Горького в Ростове частично будет ограничено движение до 15 октября, сообщается на сайте городской администрации.

В Ростове с 1 сентября по 15 октября 2022 года нельзя будет проехать на машине по улице Максима Горького в районе дома295. Причиной временных ограничений являются работы по установке там ливневой канализации. Автолюбителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут движения.

Ранее стало известно, что несколько улиц в центре, Нахичевани и на левом берегу в Ростове перекроют в сентябре. Так, с 5 сентября по 31 декабря 2022 года проехать нельзя будет по переулку Газетному и улице Максима Горького в районе дома 108/82. Ограничения движения там введены из-за ремонта школы49. Помимо этого, с 29 августа по 5 сентября объездные пути придется искать в районе улицы 2-ой Левой на участке от дома No3а до улицы 2-ой Пролетарской, 103. В эти дни там будут прокладывать подземные коммуникации.

#Алина Заярная#Город#Новости
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