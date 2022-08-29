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Posted 29 августа 2022, 10:27

Published 29 августа 2022, 10:27

Modified 11 сентября 2022, 09:31

Updated 11 сентября 2022, 09:31

В последние дни лета и первые дни осени жителей Ростова ожидает ясная и жаркая погода

В последние дни лета и первые дни осени жителей Ростова ожидает ясная и жаркая погода

29 августа 2022, 10:27
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону в конце августа будет сохраняться жаркая и ясная погода, сообщили синоптики.

В понедельник, 29 августа, температура составит +33 градуса и пройдут дожди. Во вторник и среду будет еще жарче, воздух прогреется до +34 градусов.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в четверг, 1 сентября. По ночам температура должна опускаться до +20 градусов.

Похолодания начнутся с пятницы, когда воздух прогреется до +28 градусов. В следующие несколько дней температура будет еще ниже.

Добавим, что на фоне сложившейся в августе жары произошло несколько крупных ландшафтных пожаров в регионе. Огонь прошел сотни гектаров территории.

Ранее упавшая вывеска магазина травмировала несколько пенсионеров в Азове. Причиной падения стал сильный ветер.

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#Илья Протвинов#Общество#Новости
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