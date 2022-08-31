Для болельщиков ФК «Ростов» и «Динамо» продлят работу городских автобусов 31 августа

Так после завершения матча, который начнется в 21.00 мск, ростовчане и гости города смогут воспользоваться автобусными маршрутами № 8, 39, 49, 65А, 75, а также троллейбусом № 7, которые отправятся с остановок «Гребной канал» и «Городской пляж».