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Для болельщиков ФК «Ростов» и «Динамо» продлят работу городских автобусов 31 августа

31 августа 08:29
Фото: ФК «Ростов»
Для болельщиков ФК «Ростов» и «Динамо» продлят работу городских автобусов 31 августа В Ростове работу нескольких городских маршрутов продлят до 23.30 мск из-за матча ФК «Ростов» с «Динамо», об этом рассказали в администрации.

Департамент транспорта объявил, что в среду, 31 августа, болельщики клубов ФК «Ростов» и «Динамо» после матча смогут вернуться в город благодаря продлению графика работы общественного транспорта.

Так после завершения матча, который начнется в 21.00 мск, ростовчане и гости города смогут воспользоваться автобусными маршрутами № 8, 39, 49, 65А, 75, а также троллейбусом № 7, которые отправятся с остановок «Гребной канал» и «Городской пляж».

Ранее жители Ростова-на-Дону заявили, что отказываются посещать стадион «Ростов-Арена» из-за Fan ID.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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