Для болельщиков ФК «Ростов» и «Динамо» продлят работу городских автобусов 31 августа

Департамент транспорта объявил, что в среду, 31 августа, болельщики клубов ФК «Ростов» и «Динамо» после матча смогут вернуться в город благодаря продлению графика работы общественного транспорта.
Так после завершения матча, который начнется в 21.00 мск, ростовчане и гости города смогут воспользоваться автобусными маршрутами № 8, 39, 49, 65А, 75, а также троллейбусом № 7, которые отправятся с остановок «Гребной канал» и «Городской пляж».
Ранее жители Ростова-на-Дону заявили, что отказываются посещать стадион «Ростов-Арена» из-за Fan ID.