Дом в центре Ростова с рухнувшей 30 августа стеной признали аварийным три года назад

Напомним, вечером вторника, 30 августа, в центре города на Станиславского, 264 произошло обрушение одной из стен доходного дома 1899 года постройки.
Пресс-секретарь администрации рассказала, что само 123-летнее здание признали аварийным еще три года назад. За прошедшее время удалось расселить три из шести существующих квартир, однако жильцы оставшихся отказались съезжать в маневренный фонд в Октябрьском районе города.
«Администрация района взяла на себя обязательства по организации переезда и охране аварийного объекта, но семьи от переезда отказались», — уточнила Петрова.
Ранее канал Don Mash также сообщил об отказе жильцов съезжать из дома, если им не будет предоставлено равноценное жилье или компенсация.
Напомним, недавно жильцы другого аварийного дома на Кривошлыковском, 4 проиграли суд с городской администрацией.