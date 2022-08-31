Дом в центре Ростова с рухнувшей 30 августа стеной признали аварийным три года назад

Пресс-секретарь администрации рассказала, что само 123-летнее здание признали аварийным еще три года назад. За прошедшее время удалось расселить три из шести существующих квартир, однако жильцы оставшихся отказались съезжать в маневренный фонд в Октябрьском районе города.