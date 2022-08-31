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В Ростове жильцы дома на Кривошлыковском, 4 обратятся в Верховный суд

31 августа 06:37
Фото: Телеграм-канал/Кривошлыковский4
Жители дома в переулке Кривошлыковском, 4 заявили о готовности обратиться в Верховный суд ради спасения дома, подробностями поделился портал «161.ru».

В издании рассказали, что на днях в Четвертом кассационном суде Краснодара состоялось слушание дела жильцов аварийного дома на Кривошлыковском, 4, которые в течение последних двух лет стараются добиться ремонта своего аварийного дома и хотят продолжать проживать в нем.

Однако, несмотря на старания адвокатов, жильцы суд в Краснодаре проиграли. По мнению истца из числа жителей дома Марии Зиньковой, причиной такого исхода стало то, что администрация уже получила согласия и даже выкупила квартиры у десятков семей в Кривошлыковском.

И сейчас адвокат истца Ольга Иваненко заявила, что они планируют обратиться в Верховный суд, чтобы представить там свои главные аргументы — доказательства того, что заключения о сносе дома вынесли незаконно.

«Что нам терять — жилье? Мы его уже потеряли. Нам уже терять нечего», — заявила истец о решимости обратиться в Верховный суд.

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