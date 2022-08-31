В Ростове жильцы дома на Кривошлыковском, 4 обратятся в Верховный суд

В издании рассказали, что на днях в Четвертом кассационном суде Краснодара состоялось слушание дела жильцов аварийного дома на Кривошлыковском, 4, которые в течение последних двух лет стараются добиться ремонта своего аварийного дома и хотят продолжать проживать в нем.