В Ростове жильцы дома на Кривошлыковском, 4 обратятся в Верховный суд

В издании рассказали, что на днях в Четвертом кассационном суде Краснодара состоялось слушание дела жильцов аварийного дома на Кривошлыковском, 4, которые в течение последних двух лет стараются добиться ремонта своего аварийного дома и хотят продолжать проживать в нем.
Однако, несмотря на старания адвокатов, жильцы суд в Краснодаре проиграли. По мнению истца из числа жителей дома Марии Зиньковой, причиной такого исхода стало то, что администрация уже получила согласия и даже выкупила квартиры у десятков семей в Кривошлыковском.
И сейчас адвокат истца Ольга Иваненко заявила, что они планируют обратиться в Верховный суд, чтобы представить там свои главные аргументы — доказательства того, что заключения о сносе дома вынесли незаконно.
«Что нам терять — жилье? Мы его уже потеряли. Нам уже терять нечего», — заявила истец о решимости обратиться в Верховный суд.