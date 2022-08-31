«Никогда такого не было и опять»: ростовчане прокомментировали обрушение стены дома

Telegram-канал Don Mash писал, что обрушилась стена доходного дома. Это здание построили в 19 веке и оно считалось одним из достопримечательностей.
По некоторым данным, горожане ранее просили расселить их из этого дома. В соцсетях местные жители написали, что подобные обрушения происходят не в первый раз. Так, весной это случилось с домом Гудермана, построенным в 1855 году.
«Никогда такого не было и вот опять», — заявили горожане.
«Давно уже пора центр города перестроить, так как люди страдают», — пишут ростовчане.
«Наверное, историческая ценность», — предположили пользователи.
«Там все дома примерно одних лет постройки, начало прошлого века. В основном доходные дома — двухэтажки. Плюс вибрация трамвая… Начнут сыпаться», — считают местные жители.