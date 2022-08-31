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Ростовчане стали реже ходить в рестораны и кафе и экономят даже на еде

31 августа 11:52
Фото: 1MI
В Ростовской области снизились объемы торговли продуктами и техникой, спад наблюдается и в отрасли общественного питания, данные об этом приводит Ростовстат.

В Ростовской области за прошедшие полгода на 1,7% снизились обороты торговли продовольственными товарами. В частности, жители региона начали экономить на рыбе, картофеле, фруктах, овощах и маргарине.

На 1,3% в сравнении с данными прошлого года уменьшился объем продаж непродовольственных товаров, таких как машины, бытовая техника, мобильные телефоны. Такой же показатель стагнации характер и для сферы общественного питания.

Отмечается, что тенденция снижения спроса на товары продовольствия, технику и походы в ресторан есть и во всех регионах России.

Напомним, ранее ростовчане перестали делать покупки в секс-шопах из-за бедности.

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