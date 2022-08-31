Ростовчане стали реже ходить в рестораны и кафе и экономят даже на еде

В Ростовской области за прошедшие полгода на 1,7% снизились обороты торговли продовольственными товарами. В частности, жители региона начали экономить на рыбе, картофеле, фруктах, овощах и маргарине.
На 1,3% в сравнении с данными прошлого года уменьшился объем продаж непродовольственных товаров, таких как машины, бытовая техника, мобильные телефоны. Такой же показатель стагнации характер и для сферы общественного питания.
Отмечается, что тенденция снижения спроса на товары продовольствия, технику и походы в ресторан есть и во всех регионах России.