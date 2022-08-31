«Все, что человек собирается покупать, надо не только заранее продумывать, но и отсрочить по времени. Неправильно принимать решение о покупке в момент оплаты товара. Сперва надо принять это решение, обязательно выждать какое-то время, после чего прийти к пониманию, так ли необходима эта трата, или от нее можно легко отказаться», — объясняет Артур Хачатрян.