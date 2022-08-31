Экономист разъясняет, что у многих людей сложились привычки определенного образа жизни, от которых сегодня, на фоне роста цен, никто не хочет отказываться. Поэтому у людей возникает дискомфорт от состояния финансовой неудовлетворенности. Но это больше психологический фактор. А по факту, человеку надо пересмотреть основные статьи трат расходов, что приведет к правильному финансовому планированию.
«Прежде всего, следует правильно расставить приоритеты. Определить, что главное, что второстепенное, а от чего можно вообще отказаться. В идеале — вести таблицу дохода и расходов», — отмечает Артур Хачатрян.
По словам собеседника, каждую покупку надо планировать, и она должна иметь целесообразность.
«Все, что человек собирается покупать, надо не только заранее продумывать, но и отсрочить по времени. Неправильно принимать решение о покупке в момент оплаты товара. Сперва надо принять это решение, обязательно выждать какое-то время, после чего прийти к пониманию, так ли необходима эта трата, или от нее можно легко отказаться», — объясняет Артур Хачатрян.
Одной из экономически необоснованных трат экономист считает приобретенную во времена коронавируса привычку заказывать еду. По его словам, от доставки сегодня можно безболезненно отказаться, поскольку в эту статью расходов заложена куда большая цена, чем стоимость продуктов питания.
Также, рачительно, эксперт рекомендует подходить к формированию коммунальных платежей.
«Одна из основных статей затрат на оплату коммуналки — это объемы потребления воды и электроэнергии. Сегодня надо научиться потреблять ресурсы с конкретными потребностями жизнедеятельности. Следить, чтобы без надобности не были открыты краны, не горел свет», — подчеркивает экономист.
Пересмотреть можно и целесообразность использования тарифа на телефон. Ведь, зачастую, оплачивая дорогой пакетный тариф, люди не успевают даже использовать все его возможности, и попросту тратят деньги.
«Планировать финансовую дисциплину и определять зону своего комфорта следует исходя из финансовых возможностей. Можно, например, научиться сравнивать себя не с теми, кто богаче, а с теми, у кого меньше возможностей. Это простая психология, которая тоже хорошо работает», — резюмирует Артур Хачатрян.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в марте 2022 года способность жителей Дона покупать ряд продуктов снизилась до минимума за последние десять лет.