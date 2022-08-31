По словам врачей, три подвида штаммов коронавируса, которые сегодня преобладают в Ростовской области, высококонтагиозны. Однако болезнь с ними протекает легко, ограничиваясь уровнем поражения верхних дыхательных путей.
«Температура у заболевших держится на уровне 37-38 градусов, 39 — это уже большая редкость. В основном, люди чувствуют признаки поражения верхних дыхательных путей. Может быть насморк, боль в горле, дискомфорт на слизистых оболочках глаз, кашель. Но все эти симптомы так и заканчиваются, не опускаясь на легкие», — отмечает доктор, не пожелавший публиковать свою фамилию.
Медики делятся информацией, что за два летних месяца в поликлинике было выявлено лишь пять пациентов с пневмонией на основе коронавируса. И то, часть из них была со вторичной пневмонией, когда присоединилась бактериальная инфекция.
«Лечение заболевания стандартное, все лекарства для этого есть. Их выдают бесплатно пациентам с подтвержденным коронавирусом. Как правило, люди сейчас выздоравливают в течение трех-пяти дней», — подчеркивает врач.