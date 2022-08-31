«Температура у заболевших держится на уровне 37-38 градусов, 39 — это уже большая редкость. В основном, люди чувствуют признаки поражения верхних дыхательных путей. Может быть насморк, боль в горле, дискомфорт на слизистых оболочках глаз, кашель. Но все эти симптомы так и заканчиваются, не опускаясь на легкие», — отмечает доктор, не пожелавший публиковать свою фамилию.