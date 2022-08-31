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Урбанист Зайцев предложил снести ларьки в Ростове и расширить дорогу на Сиверса

31 августа 15:57
Фото: Яндекс.Карты
Урбанист Артемий Зайцев предположил, что в Ростове было бы целесообразнее убрать ларьки с проспекта Сиверса, и за счет них расшить дорогу, а не демонтировать трамвайные пути ради парковки, об этом он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, мэрия Ростова сообщила о том, что трамвайные пути на проспекте Сиверса демонтируют, чтобы построить парковку для торгового центра.

«Проспект Сиверса в этом месте – самое узкое место нашей дорожно-уличной сети. Четырехполосный мост упирается в двухполосную дорогу с трамвайными путями. Трамваи по 5-10 минут проезжают этот узкий участок», – объясняет урбанист.

Артемий Зайцев предлагает снести ларьки, расширить дорогу и провести трамвайные пути.

«Здесь надо резервировать место под расширение дороги и трамвай», – добавляет урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в центре Ростова построят многоуровневую парковку на 426 мест.

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