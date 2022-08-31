Урбанист Зайцев предложил снести ларьки в Ростове и расширить дорогу на Сиверса

Урбанист Артемий Зайцев предположил, что в Ростове было бы целесообразнее убрать ларьки с проспекта Сиверса, и за счет них расшить дорогу, а не демонтировать трамвайные пути ради парковки, об этом он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

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