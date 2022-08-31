Урбанист Зайцев предложил снести ларьки в Ростове и расширить дорогу на Сиверса

Напомним, мэрия Ростова сообщила о том, что трамвайные пути на проспекте Сиверса демонтируют, чтобы построить парковку для торгового центра.
«Проспект Сиверса в этом месте – самое узкое место нашей дорожно-уличной сети. Четырехполосный мост упирается в двухполосную дорогу с трамвайными путями. Трамваи по 5-10 минут проезжают этот узкий участок», – объясняет урбанист.
Артемий Зайцев предлагает снести ларьки, расширить дорогу и провести трамвайные пути.
«Здесь надо резервировать место под расширение дороги и трамвай», – добавляет урбанист.