В Батайске главой администрации назначили Романа Волошина с 1 сентября

В Батайске на 41-м заседании городской Думы выбрали нового главу администрации. Им стал Роман Волошин, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов.
Уточняется, что контракт с ним будет заключен с 1 сентября 2022 года и продлится до окончания работы городской Думы седьмого созыва.
Напомним, с мая Волошин был назначен исполняющим обязанности главы администрации Батайска. Известно, что он получил историческое образование. С 1994 по 2001 год преподавал в РГПУ. Затем Волошин ушел на госслужбу, где быстро продвигался по карьерной лестнице. До того как стать главой администрации Батайска, Волошин руководил администрацией Кировского района Ростова.
Его предшественник на посту сити-менеджера Батайска Геннадий Павлятенко покинул свою должность по собственному желанию 25 мая.