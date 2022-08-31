В Батайске главой администрации назначили Романа Волошина с 1 сентября

Напомним, с мая Волошин был назначен исполняющим обязанности главы администрации Батайска. Известно, что он получил историческое образование. С 1994 по 2001 год преподавал в РГПУ. Затем Волошин ушел на госслужбу, где быстро продвигался по карьерной лестнице. До того как стать главой администрации Батайска, Волошин руководил администрацией Кировского района Ростова.