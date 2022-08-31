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В Батайске главой администрации назначили Романа Волошина с 1 сентября

31 августа 15:54
Фото: Администрация города Батайска
Новым главой администрации Батайска избран Роман Волошин, информация об этом появилась на сайте мэрии города.

В Батайске на 41-м заседании городской Думы выбрали нового главу администрации. Им стал Роман Волошин, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов.

Уточняется, что контракт с ним будет заключен с 1 сентября 2022 года и продлится до окончания работы городской Думы седьмого созыва.

Напомним, с мая Волошин был назначен исполняющим обязанности главы администрации Батайска. Известно, что он получил историческое образование. С 1994 по 2001 год преподавал в РГПУ. Затем Волошин ушел на госслужбу, где быстро продвигался по карьерной лестнице. До того как стать главой администрации Батайска, Волошин руководил администрацией Кировского района Ростова.

Его предшественник на посту сити-менеджера Батайска Геннадий Павлятенко покинул свою должность по собственному желанию 25 мая.

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#Новости#Алина Заярная#Политика
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