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В центре Ростова построят многоуровневую парковку на 426 мест

31 августа 11:55
Фото: chad glenn/CC BY-ND 2.0/flickr.com
В центре Ростова появится многоуровневая парковка на 426 мест, рассказали в администрации города.

В Ростове рядом с торговым центром «Континенталь» на Буденновском проспекте появится многоуровневая парковка. Она будет рассчитана на 426 автомобилей. Где именно она будет расположена, не уточняется.

Чиновники добавили, что отделка фасада самого торгового центра завершится до конца нынешнего года. На реконструкцию «Континенталя» уже потрачено 250 миллионов рублей, всего же на проект выделено 1,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в Ростове уберут трамвайные пути ради парковки для строящегося торгового центра на Сиверса. Решение об этом приняли городские власти и инвестор проекта.

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#Новости#Алина Заярная#Город
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