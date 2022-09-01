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МАГАТЭ намерено сохранить присутствие на Запорожской АЭС

1 сентября 19:30
Фото: RostovGazeta
Рафаэль Гросси
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 1 сентября посетил Запорожскую АЭС и оценил повреждения станции, нанесенные в ходе обстрелов ВСУ, сообщает с места событий главный редактор RostovGazeta Григорий Миронов.

Представители «Росатома» и работники атомной станции показали делегации МАГАТЭ участки АЭС, которые наиболее пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.

В ходе общения с журналистами Рафаэль Гросси заявил, что представители МАГАТЭ провели первичную оценку и отметил самоотверженную работу персонала атомной станции, который несмотря на сложные обстоятельства, продолжает делать свою работу.

Он добавил, что Агентству предстоит очень много работы в этом направлении.

При этом официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заверил, что сотрудники службы безопасности Миссии будут и дальше поддерживать работу МАГАТЭ на ЗАЭС.

Фото: RostovGazeta

Днем члены Миссии простояли несколько часов в очереди на блокпосту, чтобы попасть на Запорожскую АЭС, где собралось несколько десятков представителей СМИ из разных стран.

Ранее главный редактор RostovGazeta Григорий Миронов побывал в Донецке, где украинские военные разбомбили торговый центр.

#Новости#Политика#Видео
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