МАГАТЭ намерено сохранить присутствие на Запорожской АЭС

Представители «Росатома» и работники атомной станции показали делегации МАГАТЭ участки АЭС, которые наиболее пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.
В ходе общения с журналистами Рафаэль Гросси заявил, что представители МАГАТЭ провели первичную оценку и отметил самоотверженную работу персонала атомной станции, который несмотря на сложные обстоятельства, продолжает делать свою работу.
Он добавил, что Агентству предстоит очень много работы в этом направлении.
При этом официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заверил, что сотрудники службы безопасности Миссии будут и дальше поддерживать работу МАГАТЭ на ЗАЭС.
Днем члены Миссии простояли несколько часов в очереди на блокпосту, чтобы попасть на Запорожскую АЭС, где собралось несколько десятков представителей СМИ из разных стран.
Ранее главный редактор RostovGazeta Григорий Миронов побывал в Донецке, где украинские военные разбомбили торговый центр.