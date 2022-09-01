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Стачки соединят с Левенцовкой и построят на проспекте три развязки в Ростове

1 сентября 10:09
Фото: ндекс.Карты
В Ростове-на-Дону проведут реконструкцию дороги на проспекте Стачки, проинформировали в горадминистрации.

Уже заключили договор на создание документации для этого проекта. Изменится территория от улицы Зорге до переулка Мастеровой.

В рамках проекта предстоит сделать проезжую часть от Мастерового до Курсантов. Для автомобилистов предусмотрят три развязки — на пересечении Стачки и Зорге, Стачки и Малиновского, Стачки и Мастерового.

Документация должна быть подготовлена в 2023 году, после чего можно будет приступать к самим работам. Это позволит соединить Стачки с районом Левенцовский.

Ранее стало известно, что территории в районе со стадионом «Ростов Арена» передали под строительные нужды букмекеру.

Ранее урбанист Зайцев предложил демонтировать ларьки в донской столице и расширить дорогу на Сиверса.

#Новости#Илья Протвинов#Общество
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