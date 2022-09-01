Стачки соединят с Левенцовкой и построят на проспекте три развязки в Ростове

Уже заключили договор на создание документации для этого проекта. Изменится территория от улицы Зорге до переулка Мастеровой.
В рамках проекта предстоит сделать проезжую часть от Мастерового до Курсантов. Для автомобилистов предусмотрят три развязки — на пересечении Стачки и Зорге, Стачки и Малиновского, Стачки и Мастерового.
Документация должна быть подготовлена в 2023 году, после чего можно будет приступать к самим работам. Это позволит соединить Стачки с районом Левенцовский.
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