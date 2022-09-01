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В Новочеркасске 1 сентября загорелся главный корпус политеха на улице Просвещения

1 сентября 12:13
Фото: 1MI
В Новочеркасске провели эвакуацию 98 человек во время пожара на улице Просвещения, сообщили в УМЧС по региону.

По этому адресу находится Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени Платова. Пожар произошел под кровлей на площади 15 квадратных метров.

«Пожар начался в 12.50 мск, через час его удалось локализовать. В данный момент ликвидировано открытое горение», — рассказали в МЧС.

К тушению огня привлекли 36 человек, они используют 10 единиц техники. Причина возгорания пока не раскрывается.

Ранее на ликвидацию последствий пожара в Усть-Донецком районе выделили 1 миллион рублей. Огонь здесь уничтожил более 330 гектаров территории.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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