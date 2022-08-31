На ликвидацию последствий пожара в Усть-Донецком районе выделен 1 миллион рублей

Власти Ростовской области выделили очередной денежный транш жителям Усть-Донецкого района, чье имущество пострадало в природных пожаров. На этот раз сумма составила 1,1 миллиона рублей. Деньги пойдут на работы по восстановлению станицы Верхнекундрюченской.