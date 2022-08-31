rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На ликвидацию последствий пожара в Усть-Донецком районе выделен 1 миллион рублей

31 августа 13:25
Фото: Правительство Ростовской области
Власти Ростовской области выделили 1,1 миллион рублей на ликвидацию последствий крупнейшего ландшафтного пожара в Усть-Донецком районе, сообщается на сайте регионального правительства.

Власти Ростовской области выделили очередной денежный транш жителям Усть-Донецкого района, чье имущество пострадало в природных пожаров. На этот раз сумма составила 1,1 миллиона рублей. Деньги пойдут на работы по восстановлению станицы Верхнекундрюченской.

Первый транш денег пострадавшим от природной стихии составил порядка 4,5 миллиона рублей.

Напомним, масштабный природный пожар вспыхнул в Усть-Донецком районе 15 августа. Он уничтожил порядка 300 гектаров земли. Сгорело, в том числе, несколько домов местных жителей.

Материалы по теме
Дело о халатности возбудили по факту масштабного пожара в Усть-Донецком районеПожар в Усть-Донецком районе уничтожил 331 гектар территорииДесанты спасателей высаживаются в очагах возгорания в Усть-Донецком районе
#Новости#Виктория Прутковская#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28