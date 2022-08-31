На ликвидацию последствий пожара в Усть-Донецком районе выделен 1 миллион рублей

Власти Ростовской области выделили очередной денежный транш жителям Усть-Донецкого района, чье имущество пострадало в природных пожаров. На этот раз сумма составила 1,1 миллиона рублей. Деньги пойдут на работы по восстановлению станицы Верхнекундрюченской.
Первый транш денег пострадавшим от природной стихии составил порядка 4,5 миллиона рублей.
Напомним, масштабный природный пожар вспыхнул в Усть-Донецком районе 15 августа. Он уничтожил порядка 300 гектаров земли. Сгорело, в том числе, несколько домов местных жителей.