По словам собеседника, ростовские учителя сознательно идут на переработки в стремлении повысить свой доход так, чтобы заработок позволял жить и платить по счетам.
«Из-за невысокой заработной платы, ключевым вопросом сегодня является повышение материальной привлекательности профессии учителя. В прошлом году была введена новая система оплаты. Но это лишь первый шаг, за которым должны последовать остальные», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер подчеркивает, что в свете последних событий, воспитание и образование будущего поколения приобретает важнейшую государственную ценность. А специалистам такой профессии нужна настоящая забота и поддержка.
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