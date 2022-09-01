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В профсоюзе образования рассказали, почему ростовские учителя жалуются на зарплаты

1 сентября 04:00
Фото: 1MI
Заработок молодого учителя в Ростове не превышает 20 тысяч рублей. При увеличении нагрузки за счет переработок, у некоторых педагогов со стажем выходит больше, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

По словам собеседника, ростовские учителя сознательно идут на переработки в стремлении повысить свой доход так, чтобы заработок позволял жить и платить по счетам.

«Из-за невысокой заработной платы, ключевым вопросом сегодня является повышение материальной привлекательности профессии учителя. В прошлом году была введена новая система оплаты. Но это лишь первый шаг, за которым должны последовать остальные», — отмечает Владимир Гайворонский.

Спикер подчеркивает, что в свете последних событий, воспитание и образование будущего поколения приобретает важнейшую государственную ценность. А специалистам такой профессии нужна настоящая забота и поддержка.

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