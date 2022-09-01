«Из-за невысокой заработной платы, ключевым вопросом сегодня является повышение материальной привлекательности профессии учителя. В прошлом году была введена новая система оплаты. Но это лишь первый шаг, за которым должны последовать остальные», — отмечает Владимир Гайворонский.