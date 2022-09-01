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В Ростове-на-Дону двух строителей придавило под землёй бетонным кольцом 1 сентября

1 сентября 16:08
Фото: УМЧС по РО
В Октябрьском районе Ростова на стройплощадке бетонным кольцом придавило двух рабочих, об этом сообщили в УМЧС по Ростовской области.

Вечером четверга, 1 сентября, в Октябрьском районе Ростова на улице Оганова, 37 около 17.35 мск на строительной площадке пострадали двое рабочих.

Строители занимались монтажными работами, когда их придавило фрагментами бетонного кольца. Чтобы извлечь мужчин из-под кольца потребовалось 19 спасателей и восемь единиц спецтехники.

Через четверть часа мужчин извлекли из-под завала, оба находились в сознании, а их состояние оценили как удовлетворительное.

Напомним, весной этого года два строителя Ростовской области едва не погибли от удара электричеством, когда справили нужду на оголенные провода электропередачи.

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