В Ростове-на-Дону двух строителей придавило под землёй бетонным кольцом 1 сентября

Вечером четверга, 1 сентября, в Октябрьском районе Ростова на улице Оганова, 37 около 17.35 мск на строительной площадке пострадали двое рабочих.
Строители занимались монтажными работами, когда их придавило фрагментами бетонного кольца. Чтобы извлечь мужчин из-под кольца потребовалось 19 спасателей и восемь единиц спецтехники.
Через четверть часа мужчин извлекли из-под завала, оба находились в сознании, а их состояние оценили как удовлетворительное.
Напомним, весной этого года два строителя Ростовской области едва не погибли от удара электричеством, когда справили нужду на оголенные провода электропередачи.