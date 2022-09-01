В Ростовской области «условку» дали водителю грузовика, задавившего человека прицепом

Каменский районный суд огласил приговор водителю большегруза Сергею Синчину. В июле прошлого года он ехал на грузовике в направлении Ростова. По пути он решил перестроиться на свободное пространство дороги. Однако в этот момент мужчина увидел впереди фуру, которая начала тормозить. Синчин с силой нажал на тормоз, отчего прицеп его большегруза ушел в сторону. После этого водитель услышал сильный удар.