В Ростовской области «условку» дали водителю грузовика, задавившего человека прицепом

Каменский районный суд огласил приговор водителю большегруза Сергею Синчину. В июле прошлого года он ехал на грузовике в направлении Ростова. По пути он решил перестроиться на свободное пространство дороги. Однако в этот момент мужчина увидел впереди фуру, которая начала тормозить. Синчин с силой нажал на тормоз, отчего прицеп его большегруза ушел в сторону. После этого водитель услышал сильный удар.
Притормозив, Синчин увидел, что его прицеп задавил человека, стоявшего на обочине. Несчастный скончался на месте.
Суд признал Синчина виновным и приговорил к двум годам условного заключения.
Ранее выяснилось, что высокая скорость и опьянение стали причинами смертельных ДТП в Ростовской области.