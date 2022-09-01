rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области «условку» дали водителю грузовика, задавившего человека прицепом

1 сентября 07:54
Фото: 1MI
В Ростовской области суд вынес приговор водителю грузовика, задавившего человека прицепом, пишет Donday.

Каменский районный суд огласил приговор водителю большегруза Сергею Синчину. В июле прошлого года он ехал на грузовике в направлении Ростова. По пути он решил перестроиться на свободное пространство дороги. Однако в этот момент мужчина увидел впереди фуру, которая начала тормозить. Синчин с силой нажал на тормоз, отчего прицеп его большегруза ушел в сторону. После этого водитель услышал сильный удар.

Притормозив, Синчин увидел, что его прицеп задавил человека, стоявшего на обочине. Несчастный скончался на месте.

Суд признал Синчина виновным и приговорил к двум годам условного заключения.

Ранее выяснилось, что высокая скорость и опьянение стали причинами смертельных ДТП в Ростовской области.

Материалы по теме
В Таганроге в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклистВысокая скорость и опьянение стали причинами смертельных ДТП в Ростовской областиНа дороге к новому кладбищу Ростова в ДТП пострадали пять человек 31 августа
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28