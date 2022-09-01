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В Ростовской области водитель попытался скрыться после того, как сбил ребенка

1 сентября 07:36
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростовской области водитель сбил ребенка, после чего попытался как можно скорее скрыться с места происшествия, об инциденте докладывает ГИБДД России по региону.

31 августа в Волгодонске в больницу попала 10-летняя девочка с серьезными травмами, полученными в результате ДТП. Выяснилось, что недалеко от города в станице Красноярской ребенка сбил водитель Hyundai Accent. По предварительной информации, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Однако водитель решил не помогать пострадавшей, а оперативно скрылся с места преступления.

Сотрудники ГИБДД сразу включились в его поиски и быстро нашли. Им оказался 28-летний местный житель. Возбуждено дело об административном нарушении. Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, высокая скорость и опьянение стали причинами смертельных ДТП в Ростовской области.

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#Новости#Алина Заярная#Происшествия
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