В Ростовской области водитель попытался скрыться после того, как сбил ребенка

31 августа в Волгодонске в больницу попала 10-летняя девочка с серьезными травмами, полученными в результате ДТП. Выяснилось, что недалеко от города в станице Красноярской ребенка сбил водитель Hyundai Accent. По предварительной информации, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Однако водитель решил не помогать пострадавшей, а оперативно скрылся с места преступления.