Отключение света и воды в доме на Кривошлыковском, 4 объяснили ошибкой коммунальщиков

Однако уже на следующий день стало известно, что коммунальщики отрезали аварийный дом от коммунальных услуг из-за ошибки. Представители ЖКХ Пролетарского района рассказали, что это произошло из-за недопонимания между главой администрации района Егора Долматова и исполнителями, которые поняли распоряжение чиновника на будущее как приказ к немедленному отключению жильцов от сетей водоснабжения и электроснабжения.