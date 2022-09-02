Отключение света и воды в доме на Кривошлыковском, 4 объяснили ошибкой коммунальщиков

Напомним, в среду, 31 августа, жильцы аварийного дома на Кривошлыковском, 4 остались без света и воды в преддверии 1 сентября. После этого недовольные жильцы обратились в следственный комитет, чтобы выяснить, что стало причиной отключений.
Однако уже на следующий день стало известно, что коммунальщики отрезали аварийный дом от коммунальных услуг из-за ошибки. Представители ЖКХ Пролетарского района рассказали, что это произошло из-за недопонимания между главой администрации района Егора Долматова и исполнителями, которые поняли распоряжение чиновника на будущее как приказ к немедленному отключению жильцов от сетей водоснабжения и электроснабжения.
Между тем жильцы рассказали изданию, что в своем распоряжении Долматов поручил отключить дом от коммуникаций в течение двух часов после получения письма, чтобы избежать коммунальных аварий.