В Ростове жильцы Кривошлыковского охраняют дом от отключения коммуникаций

Напомним, что дом на переулке Кривошлыковский, 4 в Ростове призван аварийным. Его постановили снести. Однако не все собственники квартир согласны с этим. У многих банально нет денег, как на приобретение нового жилья, так и на переезд.
Утром 1 сентября к дому на Кривошлыковском, 4 подъехала машина МКУ «ЖКХ» Пролетарского района. Специалисты проверили, что в подвале нет течи. Следом прислали сантехников из ЖЭО, которые тоже убедились, что кран в подвале не закрыт — он перекрыт на входе в дом.
«Потом к нам приходили оценщики из суда, назначили людям стоимость экспертизы оценки жилья — 65 тысяч рублей. Видимо, после наших действий было принято решение в два раза увеличить для нас стоимость экспертизы. Причем оплатить ее обязали в течение пяти дней. Это же тихий ужас, люди пребывают в шоке, откуда брать такие деньги?» — недоумевают жители.
По их словам, днем к дому подъехала машина «Донэнерго» с очередной попыткой отключения света. От отключения от газа люди отбиваются второй день.
«Но даже если предположить, что нас отрежут от всех ресурсов — куда нам идти? Денег у нас нет, жилья тоже. Что мы должны делать?» — возмущаются собственники квартир.
Люди добавляют, что их никто не хочет слышать.
«Мы уже не знаем, куда обращаться. Ясно только одно — в нашем регионе, нам не поможет никто. Одна надежда на то, что нас услышат федеральные власти», — сходятся во мнении жители дома.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жителям дома на Кривошлыковском, не согласным с суммой выкупа квартир, посоветовали обращаться в суд.