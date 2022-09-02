В Ростове жильцы Кривошлыковского охраняют дом от отключения коммуникаций

«Потом к нам приходили оценщики из суда, назначили людям стоимость экспертизы оценки жилья — 65 тысяч рублей. Видимо, после наших действий было принято решение в два раза увеличить для нас стоимость экспертизы. Причем оплатить ее обязали в течение пяти дней. Это же тихий ужас, люди пребывают в шоке, откуда брать такие деньги?» — недоумевают жители.