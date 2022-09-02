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В Ростове жильцы Кривошлыковского охраняют дом от отключения коммуникаций

2 сентября 06:41
Фото: Телеграм-канал/Кривошлыковский4
Воду в доме на Кривошлыковском, 4 в Ростове отключили еще в конце августа. Сегодня жильцы следят за тем, чтобы не выключили газ и электричество, об этом они сообщили корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что дом на переулке Кривошлыковский, 4 в Ростове призван аварийным. Его постановили снести. Однако не все собственники квартир согласны с этим. У многих банально нет денег, как на приобретение нового жилья, так и на переезд.

Утром 1 сентября к дому на Кривошлыковском, 4 подъехала машина МКУ «ЖКХ» Пролетарского района. Специалисты проверили, что в подвале нет течи. Следом прислали сантехников из ЖЭО, которые тоже убедились, что кран в подвале не закрыт — он перекрыт на входе в дом.

«Потом к нам приходили оценщики из суда, назначили людям стоимость экспертизы оценки жилья — 65 тысяч рублей. Видимо, после наших действий было принято решение в два раза увеличить для нас стоимость экспертизы. Причем оплатить ее обязали в течение пяти дней. Это же тихий ужас, люди пребывают в шоке, откуда брать такие деньги?» — недоумевают жители.

Фото: Телеграм-канал/Кривошлыковский4

По их словам, днем к дому подъехала машина «Донэнерго» с очередной попыткой отключения света. От отключения от газа люди отбиваются второй день.

«Но даже если предположить, что нас отрежут от всех ресурсов — куда нам идти? Денег у нас нет, жилья тоже. Что мы должны делать?» — возмущаются собственники квартир.

Люди добавляют, что их никто не хочет слышать.

«Мы уже не знаем, куда обращаться. Ясно только одно — в нашем регионе, нам не поможет никто. Одна надежда на то, что нас услышат федеральные власти», — сходятся во мнении жители дома.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жителям дома на Кривошлыковском, не согласным с суммой выкупа квартир, посоветовали обращаться в суд.

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