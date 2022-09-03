В Ростове назвали районы, где упали цены на жилье в новостройках

В издании рассказали, что в августе зафиксировали снижение цен на жилье в новых домах. Так в июле 2022 года квадратный метр жилья в Ростове оценивали в среднем за 115,2 тысячи рублей, по итогам августа этот показатель сократился на 1349 рублей, опустившись до 113,8 тысячи рублей (1,17%).
При этом по ценам «просело» жилье в Ворошиловском, Кировском и Октябрьском районах города, где стоимость квадратного метра уменьшилась на сумму от 14 до 4582 рублей. В Пролетарском районе Ростова цены на жилье, напротив, увеличились на 45 рублей за квадрат, а вот в Железнодорожном, Ленинском, Первомайском и Советском остались абсолютно без изменений, составив от 93,1 до 142,8 тысячи рублей.
Ранее Ростов занял второе место в рейтинге городов-миллионников с высокими темпами роста цен на жилье.