В Ростове назвали районы, где упали цены на жилье в новостройках

При этом по ценам «просело» жилье в Ворошиловском, Кировском и Октябрьском районах города, где стоимость квадратного метра уменьшилась на сумму от 14 до 4582 рублей. В Пролетарском районе Ростова цены на жилье, напротив, увеличились на 45 рублей за квадрат, а вот в Железнодорожном, Ленинском, Первомайском и Советском остались абсолютно без изменений, составив от 93,1 до 142,8 тысячи рублей.