«Издевательство над людьми»: ростовчане поддержали жителей дома № 4 в Кривошлыковском

В доме с 31 августа нет ни воды, ни электричества, которые отключили по ошибке коммунальных служб. Теперь жильцы дома круглосуточно дежурят, чтобы не допустить отключения и газа. По словам жильцов дома, газовая служба приезжает по несколько раз в день, чтобы обрезать газоснабжение.