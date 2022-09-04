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«Издевательство над людьми»: ростовчане поддержали жителей дома № 4 в Кривошлыковском

4 сентября 07:51
Фото: скриншот видео от жильцов Кривошлыковского,4
Жителей Ростова-на-Дону возмутила ситуация с домом № 4 в Кривошлыковском переулке, в котором несколько дней назад отключили воду и свет.

В доме с 31 августа нет ни воды, ни электричества, которые отключили по ошибке коммунальных служб. Теперь жильцы дома круглосуточно дежурят, чтобы не допустить отключения и газа. По словам жильцов дома, газовая служба приезжает по несколько раз в день, чтобы обрезать газоснабжение.

Жители Ростова на ситуацию отреагировали крайне негативно «Ну вот как так можно над людьми издеваться, слов нет», — написал один из комментаторов.

«Это просто беспредел», — поддержали и другие пользователи.

Некоторые призвали ростовчан поддержать оставшихся без света и воды жильцов. «Поддержите жителей, вместе мы сила, пожалуйста, встаньте все, и рядом живущие, и неравнодушные плечом к плечу, и „сильные мира сего“, отступят», — призвал один из ростовчан.

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