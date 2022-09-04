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С 6 сентября практически во всех районах в Ростове отключат горячую воду

4 сентября 14:57
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону с 6 по 9 сентября будут проходить отключения горячей воды из-за технических работ, сообщают «Ростовские тепловые сети».

В это время будут проводить испытания трубопроводов. Из-за этого горячую воду отключат на улицах Капустина, Пацаева, Орбитальная, 2я Володарского.

Ограничения введут на улицах Обсерваторная, Мадояна, Заводская, Лелюшенко, Миронова, Думенко, Нансена, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева. Это затронет улицы Сиверса, Локомотивная, Ахтарский, Текучева, Мечникова и Текучева.

Воды не будет на улицах Доватора, Стартовая, Стачки, Интернациональная, Планетная. На участках, которые успешно пройдут испытания, воду начнут включать 10 числа.

Если будут выявлены дефекты, то подключение начнется после проведения восстановительных работ.

Ранее донской Роспотребнадзор заявил о плохом качестве питьевой воды в Ростовской области.

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