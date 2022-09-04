rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области в лесу нашли тело пропавшей 1 июня 18-летней Татьяны Штанько

4 сентября 09:14
Фото: Медиахолдинг 1Мi
В лесополосе в Кагальницком районе нашли тело пропавшей еще 1 июня 18-летней Татьяны Штанько, сообщил Donday.

1 июня девушка поехала в гости к своему молодому человеку в станицу Хомутовскую Кагальницкого района. Сама погибшая проживала в хуторе Гуляй-Борисовка в Зерноградском районе. К своему парню девушка отправилась на попутках, еще час она была на связи с родными, а потом пропала.

Последний раз сигнал смартфона девушки зафиксировали в поселке Светлый Яр Кагальницкого района, после этого связь оборвалась.

Тело девушки нашли 2 сентября, преступник прикопал его в лесополосе. По факту обнаружения тела возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее в Ростовской области пропавший пенсионер въехал на машине в канаву и утонул.

Материалы по теме
В Ростовской области в сгоревшей траве найдено тело 19-летнего парняТело пропавшего 28-летнего жителя Новочеркасска обнаружили поисковики в июлеРостовский суд продлил арест до 30 августа мужчине, выбросившему в реку тело сына
#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28