В Ростовской области в лесу нашли тело пропавшей 1 июня 18-летней Татьяны Штанько

1 июня девушка поехала в гости к своему молодому человеку в станицу Хомутовскую Кагальницкого района. Сама погибшая проживала в хуторе Гуляй-Борисовка в Зерноградском районе. К своему парню девушка отправилась на попутках, еще час она была на связи с родными, а потом пропала.
Последний раз сигнал смартфона девушки зафиксировали в поселке Светлый Яр Кагальницкого района, после этого связь оборвалась.
Тело девушки нашли 2 сентября, преступник прикопал его в лесополосе. По факту обнаружения тела возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».