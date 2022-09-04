В Ростовской области в лесу нашли тело пропавшей 1 июня 18-летней Татьяны Штанько

1 июня девушка поехала в гости к своему молодому человеку в станицу Хомутовскую Кагальницкого района. Сама погибшая проживала в хуторе Гуляй-Борисовка в Зерноградском районе. К своему парню девушка отправилась на попутках, еще час она была на связи с родными, а потом пропала.