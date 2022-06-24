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В Ростовской области в сгоревшей траве найдено тело 19-летнего парня

24 июня 10:22
Фото: phere.com
В Таганроге Ростовской области в сгоревшей растительности обнаружен труп молодого мужчины, передает Donday.

Вечером 23 июня на улице Паустовского в Таганроге произошел пожар из-за возгорания сухой травы. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Во время устранения пожара спасатели нашли тело молодого человека. По предварительным данным, он сгорел заживо. При нем были обнаружены документы, недалеко находилась канистра с неизвестной жидкостью. Специалисты не нашли на его теле признаков насильственной смерти. Предполагается, что молодой мужчина мог совершить самосожжение.

Информация дополняется.

Ранее в Ростовской области школьница покончила с собой из-за безответной любви.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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