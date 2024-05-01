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Published Сегодня, 17:08

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Updated Сегодня, 17:10

Главные новости Ростовской области 1 мая

В Ростовской области запретили заезжать в леса на авто, а телевизор убил человека

1 мая 2024, 17:08
Фото: pxhere.com
Главные новости Ростовской области 1 мая
Власти ввели запрет на использование авто в лесах, тем временем в Ростове жители услышали звуки взрыва в небе, а в Тарасовском районе телевизор убил женщину.

Хлопок в небе

Днем 1 мая жители центра Ростова и Западного жилого массива сообщили о мощных раскатах грохота в небе. Звуки были похожи на взрыв. Ростовчане предположили, что в городе могла сработать система ПВО.

«Бабахнуло только что на Западном очень сильно. Окна в домах тряхнуло. В небе виден длиннющий инверсионный след», — рассказала читатель RostovGazeta.

В социальных сетях горожане жаловались на сработавшую сигнализацию у авто. У одного из подростков от грохота заложило ушли.

Власти Ростовской области сообщения в небе никак не комментировали. Данные о происшествии уточняются.

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Смертоносный телевизор

В управлении МЧС рассказали о происшествии в Тарасовском районе 1 мая. Там в одном из хуторов загорелся частный дом. Внутри находились мужчина и женщина.

Спасатели уточнили, что пожар, предположительно, произошел из-за короткого замыкания. В доме вспыхнул телевизор. Огонь быстро распространился по дому, охватив площадь в 35 квадратных метров

Сообщается, что 69-летний мужчина, проживавший в доме, смог выбраться из огня, однако получил ожоги. Пожар унес жизнь 52-летней женщины, находившейся внутри.

В Ростовской области женщину убил телевизор
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В леса только пешком

Губернатор Василий Голубев подписал указ, согласно которому до 20 октября этого года в Ростовской области объявлен противопожарный режим. Для его соблюдения среди прочего запретят въезд в леса региона на авто без искрогасителей на выхлопных трубах.

В МЧС предупредили о высшем — пятом классе пожарной опасности. Риск возгораний вырос в Ростовской области из-за устоявшейся жаркой погоды и сильного ветра. Дабы избежать возможных происшествий, спасатели и власти решили пойти на временные ограничения.

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