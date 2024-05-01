В Ростовской области запретили заезжать в леса на авто, а телевизор убил человека

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Днем 1 мая жители центра Ростова и Западного жилого массива сообщили о мощных раскатах грохота в небе. Звуки были похожи на взрыв. Ростовчане предположили, что в городе могла сработать система ПВО.
«Бабахнуло только что на Западном очень сильно. Окна в домах тряхнуло. В небе виден длиннющий инверсионный след», — рассказала читатель RostovGazeta.
В социальных сетях горожане жаловались на сработавшую сигнализацию у авто. У одного из подростков от грохота заложило ушли.
Власти Ростовской области сообщения в небе никак не комментировали. Данные о происшествии уточняются.
В управлении МЧС рассказали о происшествии в Тарасовском районе 1 мая. Там в одном из хуторов загорелся частный дом. Внутри находились мужчина и женщина.
Спасатели уточнили, что пожар, предположительно, произошел из-за короткого замыкания. В доме вспыхнул телевизор. Огонь быстро распространился по дому, охватив площадь в 35 квадратных метров
Сообщается, что 69-летний мужчина, проживавший в доме, смог выбраться из огня, однако получил ожоги. Пожар унес жизнь 52-летней женщины, находившейся внутри.
Губернатор Василий Голубев подписал указ, согласно которому до 20 октября этого года в Ростовской области объявлен противопожарный режим. Для его соблюдения среди прочего запретят въезд в леса региона на авто без искрогасителей на выхлопных трубах.
В МЧС предупредили о высшем — пятом классе пожарной опасности. Риск возгораний вырос в Ростовской области из-за устоявшейся жаркой погоды и сильного ветра. Дабы избежать возможных происшествий, спасатели и власти решили пойти на временные ограничения.