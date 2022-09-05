rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уникальная религиозная реликвия хранится в Донецке

5 сентября 18:11
Уникальная вековая реликвия – икона "Троицы Ветхозаветной" - экспонируется в Донецком республиканском музее. Согласно преданию, в качестве холста для иконы был использован спил Мамврийского дуба - того самого, под которым произошла встреча Авраама с Господом.

"Троица Ветхозаветная" написана в начале ХХ века в Иерусалиме. Сегодня её можно увидеть в залах Донецкого художественного музея и в новой серии нашего проекта "В рамках Донбасса".

#Новости#Общество#Видео
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28