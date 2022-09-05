Уникальная религиозная реликвия хранится в Донецке
5 сентября 18:11
Уникальная вековая реликвия – икона "Троицы Ветхозаветной" - экспонируется в Донецком республиканском музее. Согласно преданию, в качестве холста для иконы был использован спил Мамврийского дуба - того самого, под которым произошла встреча Авраама с Господом.
"Троица Ветхозаветная" написана в начале ХХ века в Иерусалиме. Сегодня её можно увидеть в залах Донецкого художественного музея и в новой серии нашего проекта "В рамках Донбасса".