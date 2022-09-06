Крупный канализационный коллектор вышел из строя на Малиновского в Ростове

Повреждения получила железобетонная труба, находящаяся на глубине 11 метров. Речь идет о месте, где соединяются три крупных канализационных коллектора.
Из-за этого решили переподключить улицы к новым трубопроводам. Это касается Малиновского, Доватора, Еременко, 339-й Стрелковой Дивизии.
Ситуацию усугубляет то, что труба расположена на большой глубине. Отключать воду местным жителям на время работ не стали.
Отмечается, что восстановительные работы должны завершиться до 18 сентября. После этого территория будет благоустроена.