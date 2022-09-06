Лошадь сбросила жокея на ипподроме в Ростове, наездник получил серьезные травмы

Инцидент произошел во время испытаний, жокей верхом на лошади направлялся к месту заезда вдоль трибун, когда жеребец внезапно сорвался в сторону. Лошадь резко свернула в сторону, перепрыгнула ограждение из зеленых насаждений и скинула наездника. При ударе о землю жокей получил тяжелые травмы.