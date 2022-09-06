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Лошадь сбросила жокея на ипподроме в Ростове, наездник получил серьезные травмы

6 сентября 08:27
Фото: 1MI
На ипподроме Ростова-на-Дону лошадь сбросила жокея во время испытательного заезда, сообщили в региональной госинспекции труда.

Инцидент произошел во время испытаний, жокей верхом на лошади направлялся к месту заезда вдоль трибун, когда жеребец внезапно сорвался в сторону. Лошадь резко свернула в сторону, перепрыгнула ограждение из зеленых насаждений и скинула наездника. При ударе о землю жокей получил тяжелые травмы.

По факту происшествия провели расследование и определили случай как производственную травму.

Напомним, весной общественники пожаловались на то, что руководство ипподрома в Ростове больше не интересуют скачки и соревнования проводят только потому, что этого требуют конники.

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#Новости#Происшествия
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