Можно ли заработать на фондовом рынке и что это такое

Согласно последним данным, три месяца подряд зарплаты россиян только уменьшается, если учитывать инфляцию. В апреле снижение составило 7,2%, мае — 6,1%, июне — 3,2%.
Это приводит к тому, что жители России начинают тратить свои сбережения. Проведенные опросы показали, что 80% респондентов уже остались без того, что откладывали.
Люди ищут другие варианты заработать и некоторые узнают о фондовой бирже, куда и вкладывают деньги. Многие не следят за тем, что все больше российских компаний оказывается под санкциями, а экономический кризис сохраняется.
Количество частных инвесторов на Мосбирже стремительно увеличивается, хотя профессионалами они не являются. К примеру, в июле их численность выросла на 386 тысяч человек.
Кандидат экономических наук Елена Корнилова считает, что фондовый рынок будет существовать, несмотря на все проблемы. Она напомнила, что во время трудностей все начинают его хоронить, но он до сих пор работает.
«Бизнесу всегда нужно будет финансирование, из-за чего долговой рынок среди компаний останется актуальным. Розничные инвесторы теперь меньше верят в фондовый рынок из-за ситуации в этом году, но зато люди получили опыт и поняли, что инвестициям нужно обучаться», — отметила эксперт.
Управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев считает, что получить хороший доход можно в том случае, если провести большую работу. Риск всегда прямо пропорционален потенциальной доходности.
Эксперт уверен, что нельзя покупать акции без изучения финансовой ситуации компаний. Он рекомендует также ознакомиться с корпоративными новостями организаций.
Новички в этом деле не умеют проводить глубокий анализ компаний, а некоторые и вовсе не хотят. В этих случаях для инвесторов есть брокерские компании, у них можно приобрести долю в фонде, который состоит из акций множества организаций.
Иногда просто собирают крупнейшие компании РФ. Но у экспертов сложились различные мнения о перспективах российского фондового рынка.
Мурашев уверен, что после всего случившегося в дальнейшем будет только рост. В отношении России уже ввели 11 тысяч различных ограничений.
«Экономика вместе с фондовым рынком адаптируется к новым реалиям. В первой половине 2022 года было максимальное падение, теперь должно начаться восстановление», — заявил специалист.
Другая точка зрения оказалась у доктора экономических наук Максима Киселева. Он считает, что с российским рынком может случиться любая ситуация и к этому стоит готовиться.
«В данный момент наш рынок находится в зоне беспрецедентной турбулентности. За один день может произойти падение на десятки процентов, после чего будет небольшой рост и потом неделю ничего не произойдет. В такой ситуации очень проблематично делать какие-либо прогнозы. Существует 50% вероятность как падения так и роста», — рассказал собеседник.
Он добавил, что в любой момент может произойти обвал, в том числе из-за спекулянтов. Они способны управлять рынком даже на фоне незначительных новостей. Сказывается и нервозность инвесторов, которым ситуация напоминает то, что произошло в 2001 году.
После трагедии 11 сентября мировой рынок бросало из стороны в сторону даже при нейтральных новостях. Эксперт считает, что следует провести аналогию и любая новость может стать причиной обвала рынка.
Елена Корнилова рассказала, что игра на рынке больше похожа на игру в рулетку. Дело в том, что многие компании пользуются возможностью не раскрывать своих результатов.
Максим Киселёв считает, что тихой гавани для инвесторов больше не существует. Есть, конечно, альтернатива в виже банковского депозита, но ставка в среднем составляет 6,8% годовых. Это устраивает далеко не всех.
Персональный брокер Инвестиционного Банка Синара Тимур Баянов уверен, что остались отрасли, которые можно назвать перспективными. Речь идет о газе и угле, производители которых, по мнению эксперта, покажут максимальный рост прибыли.
Тимур Баянов напомнил, что помимо акций существуют облигации, считающиеся более стабильным активом.
«Инвесторам стоит оценить еврооблигации российских организаций в иностранной валюте. Мосбиржа возобновила такие торги, поэтому нет риска заморозки активов», — считает специалист.
По мнению Алексея Мурашева, самым безопасным инструментом являются облигации федерального займа. По ним гарантом выплат фактически выступает российское правительство. Но в этом случае нельзя похвастаться большой доходностью.
В целом издание призывает инвесторов быть готовыми к любому событию. Так в этой сфере нет никаких гарантий.