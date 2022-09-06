Можно ли заработать на фондовом рынке и что это такое

«В данный момент наш рынок находится в зоне беспрецедентной турбулентности. За один день может произойти падение на десятки процентов, после чего будет небольшой рост и потом неделю ничего не произойдет. В такой ситуации очень проблематично делать какие-либо прогнозы. Существует 50% вероятность как падения так и роста», — рассказал собеседник.